İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

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