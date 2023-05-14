Bugün, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, YSK'nın uyarılarına son kez göz atıyor. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.