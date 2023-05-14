Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı zorunlu mu? Sorusunun yanıtı, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya gidecek seçmenler tarafından sorgulanıyor. Nerede oy kullanacağını öğrenen vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağını merak ediyor. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 10:36, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 10:38
Bugün, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, YSK'nın uyarılarına son kez göz atıyor. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.
Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.