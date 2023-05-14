Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de oyunu kullandı

AK Parti İzmir Milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, İzmir Atatürk Lisesi'ne eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile geldi.

Oyunu 1260 numaralı sandıkta kullanan Kasapoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kasapoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkenin dört bir tarafında vatandaşların sandıklarda tercihlerini kullanmaya başladığını kaydetti.

Gün sonu itibarıyla milletin kararının ortaya çıkmış olacağını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülke demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçimi de aynı olgunlukla, bir demokrasi şöleni olarak geçirecektir. İnşallah memleketimiz için, milletimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımıza, gayret gösteren tüm görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. İzmir'imiz için, ülkemiz için hayırlı olsun."