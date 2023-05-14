Bakan Dönmez: Seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Eskişehir'de kullandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'na gelen Dönmez, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Dönmez, 2023 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzyılın seçiminin başladığını ifade etti.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Sönmez, "Eskişehir'deki okullarda vatandaşımızın oldukça yoğun ilgisi var. Bu demokrasimiz açısından son derece sevindirici. Seçim güvenliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili hususları da yakinen takip ettik. Her türlü tedbirler alındı. An itibarıyla bize intikal eden bir problem de gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Bugünün aynı zamanda Anneler Günü olduğunu anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Böyle güzel bir günde seçimin olması güzel bir tesadüf oldu. Bu vesileyle büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizi de kutluyorum. Burada bugün Eti Maden İlköğretim Okulu'nda 2023 sıra numaralı sandıkta oyumuzu kullandık. İçinde bulunduğumuz yıl 2023. Ülkemizin ikinci yüzyılına girdiği bir yıl oldu. İnşallah da uğurlu olur cümlemize."