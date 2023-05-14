17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:10, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:13
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama yaptı.
Dezenformasyonla mücadele merkezi, seçimin 2. tura kalması halinde 17 yaşındaki kişinin oy kullanma hakkına kavuşacağı için seçmen bilgi kağıdının düzenlendiğini duyurdu.
İşte yapılan açıklama