İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama yaptı.

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