Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı
İstanbul Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:11, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:14
Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi.
3216 numaralı sandığın bulunduğu sınftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.