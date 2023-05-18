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Görevden uzaklaştırılan memurun sosyal güvenliğinde dikkat edilecek ayrıntılar

Görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) yeni ve eski memurun prim ve kesenekleri %50 oranında alınır ve hizmet günü aylık 15 gün üzerinden SGK' ya bildirilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 10:00, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 08:46
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Görevden uzaklaştırılan memurun sosyal güvenliğinde dikkat edilecek ayrıntılar

Görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) memurun sosyal güvenliğinde dikkat edilecek önemli ayrıntılar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun kamuda yürürlüğe girdiği 15 Ekim 2008 tarihi öncesi ve sonrası göreve başlayıp başlamadığı yönünden iki ayrı şekilde değerlendirilmesi gerekir.

a) 15 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında ilk defa devlet memuru olanlar (yeni memur olarak adlandırabiliriz) açısından uygulama:

Görevden uzaklaştırılanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim alınır, prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı (15 gün) olarak hesap edilir.
b) 14 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde devlet memuru olanlar (eski memur olarak adlandırabiliriz) açısından uygulama:

Görevden uzaklaştırılanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı üzerinden emeklilik keseneği alınır, hizmet bildirimi açıkta kaldığı sürelerin yarısı yani 15 gün olarak hesap edilir.

Görevden uzaklaştırılanların aylıklarının ödenmeye başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli keseneği ve kurum karşılıklarının yarısı oranında ödenmesi gerekir.

c) Ortak uygulama:

Görevden uzaklaştırılan 4/1-c kapsamındaki sigortalı için durum koduna "A" kodu yazılır.

Sigortalının açıkta kaldığı süre içerisinde 2/3 oranında aylık ödenmesine karşılık aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tazminatlar ve aylık bölümüne, mevzuata uygun olarak ödenmesi gereken tazminat ve aylık tutarlarının yarısı yazılır.

Fiili hizmet süresi zammından yarısı oranında yararlanacakların, fiili hizmet süresi zammı karşılık tutarlarının "F.H.Z Gün Sayısı" alanına yarısı oranında hesap edilen gün sayısı girilmek suretiyle tahakkuk ettirilir.

Hizmet Takip Programına (HİTAP) yapılacak veri girişlerinde; hizmet cetveli alanında; görevden uzaklaştırıldığına dair kaydın girilmesi, unvan bilgisi alanında; bulunduğu en son unvan kaydının kapatılması (sonlandırılması), tekrar aynı unvanlı yeni bir kayıt açılması ve bu kayıtta "Unvan Oranı" seçeneği "yarım" olarak seçilmesi gerekir. HİTAP programa girilen bilgilerin kişilerin açığa alındığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde girilmesi gerekir.

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