Sultangazi'de oy pusulalarında Muharrem İnce'ye 'çarpı' tartışması

'Oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
Oy verme işlemi sona erdi
Oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz
Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz
14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?
14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Fotoğraf çektirirken suya düştü, kurtarmak isteyen 4 kişi kayboldu
Fotoğraf çektirirken suya düştü, kurtarmak isteyen 4 kişi kayboldu
'Araştırmacıların kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projeleri hız kazanacak'
'Araştırmacıların kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projeleri hız kazanacak'
Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı
'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sultangazi'de oy pusulalarında Muharrem İnce'ye 'çarpı' tartışması

İstanbul'da Sultangazi Orhangazi İlkokulu'nda 1096 no'lu sandıkta oy kullanacaklara verilen pusulada, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerinde çarpı bulunması tartışmalara neden oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:40, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:44
Yazdır
Sultangazi'de oy pusulalarında Muharrem İnce'ye 'çarpı' tartışması

İstanbul'da oy kullanma işlemleri sürerken, Sultangazi'de bulunan Orhangazi İlkokulu'nda "çarpı" tartışması yaşanıyor. 1096 no'lu sandıkta oy kullanacaklara verilen oy pusulalarında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerine tükenmez kalem ile çarpı atıldığının belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.

İddiaya göre, 1096 no'lu sandıkta görevli sandık başkanı, İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle pusulada İnce'nin üzerine çarpı işareti koydu. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi. Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. YSK'dan edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

"VATANDAŞIN ÇOK TEPKİSİ OLDU"

Milliyetçi Hareket Partisi'nden görevli Adnan Şahin, "Sabah sandık kurulu üyeleri ile birlikte hazırlıklar yapılırken sandık kurulu başkanı olan öğretmenimiz konuyu yanlış anlamış veya bilinçsiz bir harekette bulunmuş. Adayın çekildiğini düşünerek, kendi inisiyatifi ile bütün oy pusulaların üzerini çizmişler. Sayın İnce ile ilgili kısmı çizmişler. Olayı gördük ve dahil olduk. Diğer parti yetkilileri de konuya vakıf oldular itiraz edildi. Sultangazi İlçe Seçim Kurulu'nu bilgilendirdik. Bununla ilgili ortak karar alındı. Hepimiz imza attık, bu sandıkta kullanılan oyların geçerli olacağına dair tutanak düzenledik. Bu anlamda vatandaşın çok tepkisi oldu, her birine izah etmek durumunda kaldık" dedi.

"YSK'DEN HALA YAZILI CEVAP GELMEDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden görevli İbrahim Kartal ise, YSK'ye tutanak gönderildiğini ifade ederek, "Biz katları dolaşıyorduk. Kimse itiraz etmemişti. Sabah 09.30 civarı itiraz başladı. Partilerin avukatları geldi. Neye karşılık bunu çizdiğini sordular. Tutanak tutuldu, ıslak imzalı olarak YSK İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. Saat 13.00 oldu hala cevap gelmedi. Oradan bir karar gelseydi, insanlara pusulalar geçerli diye karar getirilseydi insanlar gerilmeyecekti. Her gelene anlatmaya çalışıyoruz. Resmi bir karar yok bu yüzden gerginlik yaşanıyor" dedi.

"GÖREVLİLERE SORDUM, GEÇERLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Oy kullanmaya gelen Mustafa Özsoy da, "Muharrem İnce'nin pusulasının üzerine çarpı işaret vardı. Görevlilere sordum, geçerli olduğunu söylediler" dedi. Mustafa Günşen ise "Çizgiyi görünce sorduk, sorun olup olmayacağını sorduk. Herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirttiler. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber