Kahramanmaraş'ta deprem
Kandilli verilerine göre, Kahramanmaraş Göksun merkezli, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 15:46, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 15:48
6 Şubat merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklama göre ise Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) May 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-14
Saat:15:06:09 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.226 E
Derinlik:7.42 km
Detay:https://t.co/cXsc0MsGuw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi