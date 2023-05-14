Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti

Kılıçdaroğlu, Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını takip edeceği CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere ayrıldı.

Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.