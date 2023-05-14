Açık oy kullanımına engellemek isteyen vatandaş darp edildi

Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nde açık oy kullanmak istedikleri iddia edilen Babat ailesi üyeleri, buna karşı çıkan Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlilerini darp etti

Seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

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