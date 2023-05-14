YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyor. YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.



OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.

YAYIN YASAKLARI HAKKINDA

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

SEÇİM YASAĞINA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir açıklama yapıp uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur." dedi.



Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmadığını hatırlatan RTÜK, "YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayımlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur." denildi.