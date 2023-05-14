Oy verme işleminin sürdüğü Üsküdar'daki bir okulda yangın çıktı
Üsküdar'da Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Trafo patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında sandıkların akıbeti ise öğrenilemedi.
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 16:50, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 16:51
İstanbul'un 1'inci Bölgesi'nde yer alan Üsküdar ilçesindeki Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Yangının nedeni trafo patlaması olarak öne sürülürken, yangın sonrası seçmenler okulu terk ederken, sandıkların akıbeti ise öğrenilemedi.
Ayrıca okulda elektriklerin kesildiği de bildirildi.