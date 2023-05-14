Oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde 08:00-17:00 saatleri arasında yapıldı.

Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlanıyor

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne dair propaganda yasağı Cumartesi günü 18.00 itibarıyla başladı.

Bu saatten itibaren 24 saat boyunca propaganda yasak olacak. Pazar günü sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak.

Pazar günü 18.00'e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması da yasak olacak.

Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.

21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.