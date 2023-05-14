Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracın arasında daldı. Ölü ve yaralıların olduğu, çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 17:08, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 17:09
Hatay'ın Belen ilçesinde Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.
Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.