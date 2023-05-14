Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var

Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.

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