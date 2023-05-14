Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır."