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Yurt dışı oyların sayımına başlandı

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların sayımı, Ankara Ticaret Odası'nda başladı. Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, her bir sandık kurulunun 3-5 torba sayacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 17:57, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 17:58
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Yurt dışı oyların sayımına başlandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar ise ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korundu. Türkiye genelinde oy verme işleminin bitmesinin ardından, yurt dışı oyların sayımına da başlandı.

"Her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak"

Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, oyların sayımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yurt dışında 72 ülke 15 temsilcilikte 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak, mesaimiz uzun. Sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık bizde 2 saatte sayılabilir. Saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz."

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar açıklanmayacak

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Salt çoğunluk olmazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

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