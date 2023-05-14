RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunca aksi yönde karar alınmadığı takdirde seçim sonuçlarının saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 18:05, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 18:07
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.
Ebubekir Şahin, "YSK'nin bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir." ifadesini kullandı.
YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur. pic.twitter.com/DTAKyRKW9tEbubekir Şahin (@ebekirsahin) May 14, 2023