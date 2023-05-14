YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün (14 Mayıs 2023 Pazar) sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona erdi. Seçim yasağı saat 18.30 itibarıyla kalktı.

Yener, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş, 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır.

Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.

Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK'nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."