14 Mayıs 2023: Türkiye genel seçim sonuçları

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimsonuçları anlık olarak görmek için tıklayın

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün (14 Mayıs 2023 Pazar) sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona erdi. Seçim yasağı saat 18.30 itibarıyla kalktı.

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