Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 büyükşehirde son durum

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yarışıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı.

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