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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 büyükşehirde son durum

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 3 büyükşehirde kaç oy aldı? İşte resmi olmayan ilk sonuçlar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 21:22, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 23:15
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 büyükşehirde son durum

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yarışıyor.

Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı verilerine göre saat 21.25 itibarıyla sandıkların yüzde 70'i açıldı.

İşte 3 büyükşehirde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

ANKARA

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,93

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,16

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 6,49

Muharrem İnce yüzde 0,42

İSTANBUL

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,94

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,15

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 4,52

Muharrem İnce yüzde 0,38

Kent genelinde milletvekili genel seçimleri

İl genelinde sandıkların yüzde 76,3'ü açıldı.

Cumhur İttifakı yüzde 32,29 oy aldı

Millet İttifakı yüzde 52,26 oy aldı

Ata İttifakı yüzde 2,13 oy aldı

Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 9,47 oy aldı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,35 oy aldı

İzmir'de son durum

Kent genelinde cumhurbaşkanlığı genel seçimi

İl genelinde sandıkların yüzde 86,43'ü açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,21 oy aldı.

Muharrem İnce yüzde 0,55 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğluyüzde 62,41 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 4,83 oy aldı.

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