AK Parti Sözcüsü Çelik'in sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.

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