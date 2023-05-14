Bakan Karaismailoğlu'nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net