Mustafa Şentop'un sandığından Erdoğan çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 194 oy çıkarken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 147 oy çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 20:29, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 20:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda 3295 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
351 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 194 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 147 oy çıkarken Sinan Oğan'a 9 oy çıktı.
Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 1 boş oy çıktı.