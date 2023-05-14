Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu, 238 oyla birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 304 oydan biri, vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine iptal edilerek, yakıldı, 3'ü geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1296 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.

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