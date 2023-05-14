Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sona erdi... Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi bugün gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırması ile yurt dışı için ilk sonuçlar geldi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 44 oy ile yüzde 50,81

Kemal Kılıçdaroğlu: 6 bin 373 oyla yüzde 42,98

Sinan Oğan: 373 oyla yüzde 3,10

Muharrem İnce: 244 oyla yüzde 2,11

RUSYA CUMHURBAŞKANI OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 33,71

Kemal Kılıçdaroğlu: 59 17

Sinan Oğan: 4,87

Muharrem İnce: 2,25

İSVEÇ KRALLIĞI CUMHURBAŞKA NI OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 44,17

Kemal Kılıçdaroğlu: 51,67

Sinan Oğan: 2,50

Muharrem İnce: 1,66