Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına kilitlendi. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından yurt dışı sandık sonuçları gelmeye başladı.
Anadolu Ajansı verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında sandıkların yüzde 10.61'i açıldı.
Yurt dışı sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
RUSYA (Açılan sandık: Yüzde 27.08)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47.60
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45.65
Sinan Oğan: Yüzde 4.30
Muharrem İnce: Yüzde 2.45
ALMANYA (Açılan sandık: Yüzde 5.20)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.73
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32.24
Sinan Oğan: Yüzde 1.39
Muharrem İnce: Yüzde 0.64
ABD (Açılan sandık: Yüzde 7.95)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 80.06
Sinan Oğan: Yüzde 2.00
Muharrem İnce: Yüzde 1.55
FRANSA (Açılan sandık: Yüzde 3.75)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.71
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32.97
Sinan Oğan: Yüzde 1.02
Muharrem İnce: Yüzde 0.44
SUUDİ ARABİSTAN (Açılan sandık: Yüzde 4.76)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62.85
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35.47
Sinan Oğan: Yüzde 1.12
Muharrem İnce: Yüzde 0.56
BRİTANYA (Açılan sandık: Yüzde 2.48)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 81.72
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 16.23
Sinan Oğan: Yüzde 1.31
Muharrem İnce: Yüzde 0.74