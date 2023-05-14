AK Partili Ali İhsan Yavuz: Açık ara öndeyiz
Yavuz, seçim sonuçları hakkında "Türkiye'ye ve AK Parti'ye hayırlı olsun" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 22:04, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 22:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu.
"Açık ara öndeyiz"
Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi.
AK Partili Yavuz, sonuçların Türkiye ve AK Parti açısından hayırlı olmasını diledi.