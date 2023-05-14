Yenişafak: Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi

Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
YSK Başkanı: Yüzde 47.08 oy girişi gerçekleşmiştir
YSK Başkanı: Yüzde 47.08 oy girişi gerçekleşmiştir
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Açık ara öndeyiz
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Açık ara öndeyiz
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 büyükşehirde son durum
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 büyükşehirde son durum
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları...
Ankara'da seçim sonuçları...
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
Oy verme işlemi sona erdi
Oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yenişafak: Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi

Yenişafak: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 22:38, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 22:40
Yazdır
Yenişafak: Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi

Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı, sandıkların yarısı açıldı.

Anadolu Ajansı'na saldırdılar
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, 'önde olduklarını' öne sürdükleri açıklamada, bir rakam vermekten kaçındı. Anadolu Ajansı'nı hedef alan İmamoğlu, verilerin doğru olmadığını öne sürdü. CHP'liler, 2018 seçimlerinde de oy sayım işlemleri devam ederken sonuçları kabul etmemiş ve önde olduklarını savunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranını paylaşmadı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. ''Türkiye genelinde yorum yapamayacağım. Ama Cumhurbaşkanı adayımız yüzde elliyi zorluyor gibi'' diyen Kaftancıoğlu oy oranını açıklamadan basın toplantısını sonlandırdı.

Meral Akşener çıldırdı görüntüler sildirildi
CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber