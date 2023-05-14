YSK Başkanı: Yüzde 47.08 oy girişi gerçekleşmiştir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 22.43'te yaptığı açıklamada veri girişinde aksama olmadığını açıkladı.

Yener, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayısı dört şu an itibarıyla. 24 tane de siyasi parti seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi olmaktadır. Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir.

Gecikme durumunda da nasıl bir yöntem izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir."