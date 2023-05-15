15 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart, sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı doğum, aile ve bu yılın mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.

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