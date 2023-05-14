Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Uzun süre vatandaşlarla konuştu ve yürüyerek arabasına bindi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 23:29, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 23:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıkış yaptığı bildirildi.
Oyunu İstanbul'da kullanan ve seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceği açıklanan Erdoğan, öğle saatlerinde karar değiştirerek Ankara'ya geçmişti. Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a dönmüştü.
Erdoğan'ın önümüzdeki saatlerde partisinin Ankara'daki Genel Merkezine gelmesi bekleniyor.