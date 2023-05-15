YSK Başkanı Yener: Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür
YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13"
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 01:44, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 01:45
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13" dedi.