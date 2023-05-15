Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi

Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları...
Ankara'da seçim sonuçları...
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
Oy verme işlemi sona erdi
Oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 00:31, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 01:39
Yazdır
Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, bin 125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber