Kılıçdaroğlu: Milletin iradesine bloke koymayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazların geldiğini belirterek, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazların geldiğini belirterek, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız" ifadelerini kullandı.