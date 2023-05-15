Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Bölgesinde silme kazandı.
Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oylarımının sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...
ARTVİN:
Recep Tayyip Erdoğan: 47.68
Kemal Kılıçdaroğlu: 46.60
Sinan Oğan: 5.16
Muharrem İnce: 0.16
RİZE:
Recep Tayyip Erdoğan: 72.82
Kemal Kılıçdaroğlu: 22.00
Sinan Oğan: 4.82
Muharrem İnce: 0.36
BAYBURT
Recep Tayyip Erdoğan: 78.86
Kemal Kılıçdaroğlu: 15.38
Sinan Oğan: 5.51
Muharrem İnce: 0.25
TRABZON
Recep Tayyip Erdoğan: 65.48
Kemal Kılıçdaroğlu: 28.16
Sinan Oğan: 5.93
Muharrem İnce: 0.43
GÜMÜŞHANE:
Recep Tayyip Erdoğan: 74.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 19.93
Sinan Oğan: 5.32
Muharrem İnce: 0.31
GİRESUN
Recep Tayyip Erdoğan: 61.08
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.91
Sinan Oğan: 5.47
Muharrem İnce: 0.54
ORDU:
Recep Tayyip Erdoğan: 62.18
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.42
Sinan Oğan: 4.81
Muharrem İnce: 0.59
TOKAT
Recep Tayyip Erdoğan: 63.24
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.33
Sinan Oğan: 5.10
Muharrem İnce: 0.33
AMASYA
Recep Tayyip Erdoğan: 56.29
Kemal Kılıçdaroğlu: 38.01
Sinan Oğan: 5.31
Muharrem İnce: 0.39
SAMSUN
Recep Tayyip Erdoğan: 62.25
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.26
Sinan Oğan: 6.02
Muharrem İnce: 0.47
SİNOP
Recep Tayyip Erdoğan: 58.43
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.52
Sinan Oğan: 5,27
Muharrem İnce: 0.78
ÇORUM:
Recep Tayyip Erdoğan: 61.96
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.85
Sinan Oğan: 4.77
Muharrem İnce: 0.42
KASTAMONU:
Recep Tayyip Erdoğan: 65.48
Kemal Kılıçdaroğlu: 26.65
Sinan Oğan: 7.12
Muharrem İnce: 0.75
BARTIN:
Recep Tayyip Erdoğan: 55.53
Kemal Kılıçdaroğlu: 37.07
Sinan Oğan: 6.45
Muharrem İnce: 0.95
KARABÜK:
Recep Tayyip Erdoğan: 59.43
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.00
Sinan Oğan: 7.90
Muharrem İnce: 0.67
ZONGULDAK:
Recep Tayyip Erdoğan: 51.90
Kemal Kılıçdaroğlu: 41.48
Sinan Oğan: 5.78
Muharrem İnce: 0.84
DÜZCE
Recep Tayyip Erdoğan: 68.60
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.91
Sinan Oğan: 6.10
Muharrem İnce: 0.39
BOLU:
Recep Tayyip Erdoğan: 60.88
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.02
Sinan Oğan: 7.50
Muharrem İnce: 0.60