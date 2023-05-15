Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti.

Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oylarımının sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...

ARTVİN:

Recep Tayyip Erdoğan: 47.68

Kemal Kılıçdaroğlu: 46.60

Sinan Oğan: 5.16

Muharrem İnce: 0.16

RİZE:

Recep Tayyip Erdoğan: 72.82

Kemal Kılıçdaroğlu: 22.00

Sinan Oğan: 4.82

Muharrem İnce: 0.36

BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan: 78.86

Kemal Kılıçdaroğlu: 15.38

Sinan Oğan: 5.51

Muharrem İnce: 0.25

TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan: 65.48

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.16

Sinan Oğan: 5.93

Muharrem İnce: 0.43

GÜMÜŞHANE:

Recep Tayyip Erdoğan: 74.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 19.93

Sinan Oğan: 5.32

Muharrem İnce: 0.31

GİRESUN

Recep Tayyip Erdoğan: 61.08

Kemal Kılıçdaroğlu: 32.91

Sinan Oğan: 5.47

Muharrem İnce: 0.54

ORDU:

Recep Tayyip Erdoğan: 62.18

Kemal Kılıçdaroğlu: 32.42

Sinan Oğan: 4.81

Muharrem İnce: 0.59

TOKAT

Recep Tayyip Erdoğan: 63.24

Kemal Kılıçdaroğlu: 31.33

Sinan Oğan: 5.10

Muharrem İnce: 0.33

AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan: 56.29

Kemal Kılıçdaroğlu: 38.01

Sinan Oğan: 5.31

Muharrem İnce: 0.39

SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan: 62.25

Kemal Kılıçdaroğlu: 31.26

Sinan Oğan: 6.02

Muharrem İnce: 0.47

SİNOP

Recep Tayyip Erdoğan: 58.43

Kemal Kılıçdaroğlu: 35.52

Sinan Oğan: 5,27

Muharrem İnce: 0.78

ÇORUM:

Recep Tayyip Erdoğan: 61.96

Kemal Kılıçdaroğlu: 32.85

Sinan Oğan: 4.77

Muharrem İnce: 0.42

KASTAMONU:

Recep Tayyip Erdoğan: 65.48

Kemal Kılıçdaroğlu: 26.65

Sinan Oğan: 7.12

Muharrem İnce: 0.75

BARTIN:

Recep Tayyip Erdoğan: 55.53

Kemal Kılıçdaroğlu: 37.07

Sinan Oğan: 6.45

Muharrem İnce: 0.95

KARABÜK:

Recep Tayyip Erdoğan: 59.43

Kemal Kılıçdaroğlu: 32.00

Sinan Oğan: 7.90

Muharrem İnce: 0.67

ZONGULDAK:

Recep Tayyip Erdoğan: 51.90

Kemal Kılıçdaroğlu: 41.48

Sinan Oğan: 5.78

Muharrem İnce: 0.84

DÜZCE

Recep Tayyip Erdoğan: 68.60

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.91

Sinan Oğan: 6.10

Muharrem İnce: 0.39

BOLU:

Recep Tayyip Erdoğan: 60.88

Kemal Kılıçdaroğlu: 31.02

Sinan Oğan: 7.50

Muharrem İnce: 0.60