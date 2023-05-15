Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz

İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapıyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Aziz milletim ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz, 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnın akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oylarımın sayımını hem yurt dışı oylarının sonuçlarını sayımı biraz daha vakit alacak gibi duruyor. Biz milleti bir kez daha ve son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor, henüz resmen önümüzde gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bu ne aşk bu ne sevda.

Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sandık kurullarında görev alan müşahit olarak ya da bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan her bir kardeşime de teşekkür ediyorum.

'Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık'

En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek, ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yanstan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihin bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim rakamlarının ötesinde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı ile, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım rekoruyla gösterdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayde değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamlandık. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur ittifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu resmi sonuçlar açıklandığında hep beraber göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığı bizden yana yapan 27 milyona yakın vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Bu demokrasi şölenine katılan 56milyon vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. En yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkması ile bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet milletimiz tercihini seçimin 2. turda kalmasından yana yapmaya karar verdiyse, başımızın üstünde yeri verdi. Biz yüzde 50'nin üstünde bir oy ile bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oylar tamamen gelmiş değil. Tüm kardeşleriminden işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. En küçük bir rehavete izin vermeyen süreci takip edeceğiz. TBMM seçimleri mevcut duyumuyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile neticelenmiştir.

Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'dadır. Dolasıyıla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na varan milletimizin Cumhurbaşkanlığındaki tercihinde de şüphe duymuyoruz. Biz bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda ne söylediysek, seçimde de onun sonucunu aldık. Diri olacağız dedik. Milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak bir olduk mu? Kardeş olacağız dedik, sandıktalki tercihi ne olursa olsun yeni güne kardeş olarak girdik mi? Dikkat edin biz teröristlerle kardeş olarak girdik mi? Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile birlikte olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla birlikte olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizden ve milletimizden alırız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik, gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk. Seçim sonuçlarının kesin sonuçlanmamış olması, milletimizin tercihinin açık ara biz olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

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AK PARTİ'DEN PAYLAŞIM

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AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti merkezine geldiği anlarda 'Balkon hazır. Millet liderini bekliyor.' paylaşımında bulundu.