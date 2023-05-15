YSK: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49 açıklamasında bulundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 02:25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68 yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sinan Oğan yüzde 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" dedi

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçiminin oy oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49.49 oy oranı olduğunu söyleyen Yener, bir diğer aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.79 olduğunu açıkladı.

Yener Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68 yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sinan Oğan yüzde 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şuan itibarı ile yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz; Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Kamuoyunu duyurulur."