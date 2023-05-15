CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları...
Ankara'da seçim sonuçları...
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim sonucu kesinleşene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 06:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 06:21
Yazdır
CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

Erkek, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından YSK binasından çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Erkek, sandıktan çıkan seçmen iradesinin eksiksiz yansımasının, yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı, güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarını, hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi şekilde takip etmeye devam ettiklerini belirten Erkek, yurt dışı oyların sayımının ATO Congresium'da sürdüğünü hatırlatarak bu sayımın daha da zaman alacak gibi durduğunu ifade etti.

ATO Congresium'da CHP'li milletvekillerinin, sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin görev yaptığını kaydeden Erkek, "Seçim sonucu kesinleşene kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber