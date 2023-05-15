78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye genelinde oyların yüzde 97'den fazlası sayıldı.

Saat 05.30 itibariyle 78 ilde sandıkların tamamı açıldı, 3 ilde ise sayımlar devam ediyor.

Oy sayımının devam ettiği iller ise şu şekilde; Tekirdağ, Mardin ve İstanbul.