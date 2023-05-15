78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 78 ilde sandıkların tamamı açılırken 3 kentte oy sayımı devam ediyor. İşte oyların tamamının sayıldığı iller..
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 07:00, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 07:31
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye genelinde oyların yüzde 97'den fazlası sayıldı.
Saat 05.30 itibariyle 78 ilde sandıkların tamamı açıldı, 3 ilde ise sayımlar devam ediyor.
Oy sayımının devam ettiği iller ise şu şekilde; Tekirdağ, Mardin ve İstanbul.