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Meclis'e gidecek 600 yeni vekil arasında göze çarpan isimler

14 Mayıs seçimlerinin dikkat çekici sonuçları. Kimler nereden melletvekili seçildi. Tuğrul Türkeş'ten Sadulllah Ergin'e, Turhan Çömez'den Cengiz Çandar'a, Mustafa Sarıgül'den Can Atalay'a 600 vekil arasında göze çarpan isimler...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 09:20, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 10:29
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Ağrı'dan Sırrı Sakık Yeşil Sol Parti'den Milletvekili seçildi.

Ankara 1. Bölge Tuğrul Türkeş AK Parti'den milletvekili seçildi.

Ankara 1. Bölge Sadullah Ergin, CHP'den milletvekili seçildi.

Ankara 1. Bölge Koray Aydın İYİ Parti'den, Ahmet Eşref Fakıbaba İyi Parti'den milletvekili seçildi.

Ankara 2. Bölge, Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili seçildi.

Ankara 3. Bölge'den Fuat Oktay AK parti'den, Kürşat Zorlu İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

Artvin'de Faruk Çelik AK Parti'den milletvekili seçildi.

Balıkesir'de Turhan Çömez İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

Bursa 1. Bölge Efkan Ala, Mustafa Varank AK Parti'den milletvekili seçildi.

Denizli'de Cahit Özkan AK Parti'den milletvekili seçildi.

Diyarbakır'da Galip Ensarioğlu AK Parti'den Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP'den Cengiz Çandar Yeşil Sol Partisi'nden milletvekili seçildi.

Erzincan'da Mustafa Sarıgül CHP'den milletvekili seçildi.

Erzurum'da Selami Altınok AK Parti'den milletvekili seçildi.

Hatay'da Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi.

İstanbul 1. Bölge'dan Hulki Cevizoğlu AK Parti'den, Sırrı Süreyya Önder Yeşil Parti'den milletvekili seçildi.

istanbul 2. Bölge'de Enis Berberoğlu CHP'den Mehmet Buğra Kavuncu İYi Parti'den, Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi'nden Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili seçildi.

İstanbul 3. Bölge'de HÜDAPAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti listesinden, Mustafa Yeneroğlu CHP'den Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi.

İzmir 2. Bölgeden Alpay Özalan AK Parti'den milletvekili seçildi.

Kayseri'den Hulusi Akar AK Parti'den milletvekili seçildi.

Kocaeli'den Saffet Sancaklı MHP'den Ömer Farik Gergerlioğlu Yeşil Sol Parti'den melletvekili seçildi.

Malatya'dan Veli Ağbaba CHP'den melletvekili seçildi.

Mersin'de Nureddin Nebati AK Parti'den, Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

Muş'ta Sezai Temelli Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçildi.

Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ Ak Parti'den, Mahmut Tanal CHP'den Mithat Sancar Yeşil S ol Parti'den milletvekili seçildi.

Van'da Pervin Buldan Yeşil Sol Perti'den milletvekili seçildi.

Yozgat'tan Lüttfullah Kayalar İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

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