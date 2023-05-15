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Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu

Seçim sonuçlarını en yakın şekilde isabet ettiren anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 09:53, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 09:55
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Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu

Resmi olmayan kesin sonuçlarla anket firmaların daha önce kamuoyuna yansıttıkları veriler kıyaslandığında en yakın tahminde bulunan 5 firma oldu.

Optimar yüzde 50,4, Ada ve Argetus 50,6, Sonar 48,8 ve Varyans 48,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oya en yakın tahminde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun alabileceği oy oranına ilişkin en yakın ve isabetli tahminde bulunan Optimar oldu. Bunu dışında GENAR yüzde 44.6 ve Ada ise 44,8 tamini yaptı. Sonar'ın tahmini ise 44,1 olarak gerçekleşti.

Oysa birçok kamuoyu şirketi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda zaferle çıkacağını savundu.

MAK, ORC, Artbir, PİAR, ALF, Saros SER-AR, Avrasya, ARL ve EuroPoll, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda açık ara farkla kazanacağını duyurmuştu. MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50,9, PİAR ise yüzde 51,3 oy alacağını iddia ederek en kötü tahmini yapan anket şirketleri oldu.
CHP'li kimliği ile tanınan Kemal Özkiraz'ın şirketi Avrasya Araştırma da, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,3 oy alacağını belirtmişti.

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