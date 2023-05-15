Piyasaların seçim sonuçlarına tepkisi ne oldu?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylar sayılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde 192 bin 214 sandıktan 192 bin 108 tanesinin açıldığını belirtirken, yurt dışında 9 bin 594 sandıktan 8 bin 65'inin açıldığını söyledi. Yener, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Ekonomim.com'un haberine göre; seçim öncesi son işlem gününü Borsa İstanbul, yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yüzde 9 değer kazanırken, volatil seyriyle dikkat çeken bankacılık endeksi yüzde 26 yükseldi.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta son işlemlerde 19,5640 seviyesinde bulunurken; Euro/TL de 21,2405 seviyesindeydi. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarındaki fiyatlamalara bakıldığında, dolar/TL'de cuma günü makas farkı 2,27 TL'ye ulaşmıştı.

Türkiye piyasaları için önemli olan haftayı gram altın, 1264 lira seviyesiyle bitirmişti.

Borsa İstanbul'da sert düşüş



Borsa İstanbul, seçim öncesi volatil bir haftayı geride bırakırken, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası ilk tepki olarak değer kaybetti. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,38 düşüşle, 4489 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde, yüzde 9,54 düşüşle 4554 puanda hareket etti.

Borsada düşüşün yüzde 5'i aşması sonrası devre kesici çalıştı. Borsa'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 09:55:17 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur"

Uzmanlar, seçimlerin 2. tura kalabilme ihtimali sonrası belirsizliğin ortadan kalkmamasıyla Borsada satış baskısının yaşanabileceğinin altını çiziyor ve önümüzdeki iki haftanın volatilite yüksek bir seyirde ilerleyebileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda, Borsa İstanbul'da yabancı payı 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

Kurlarda seçim sonuçlarına ilk tepki



Tarihi seçim sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının açık olmadığı sıralarda uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 19,58 TL'de hareket ederken, sonrasında 19,38-19,64 bandında işlem gördü. Kur, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 19,6402 seviyesindeydi.

Euro/TL ise, en düşük 21,21; en yüksek 21,57 seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,64 oranında değer kazancıyla 21,3470 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da aynı dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1272 lirada işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'leri 6 ayın zirvesine tırmandı



Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ikinci tura kalmış gibi görünen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından keskin yükselerek altı ayın zirvesine tırmandı.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS, cuma gününe kıyasla 105 baz puan artışla 597 baz puana yükseldi. S&P Global Market Intelligence bunun, 2022 Kasım ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Türkiye'nin CDS'i geçtiğimiz hafta, 5 ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.