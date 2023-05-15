Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1,71 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.

Yüzde 2,25 oy alan Zafer Partisi ve yüzde 0,93 oy alan Memleket Partisi listelerinden hiçbir aday Meclis'e giremedi.

Ak Parti

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,37 oy oranıyla 168 sandalye kazandı.

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.06, sandalye sayısı ise 51 oldu.

HDP

Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,78 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.

İYİ PARTİ

İyi Parti 2018'de yüz 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkarmıştı. İyi Parti'nin yüzde 9,84 oya karşılık 44 millyetvekilini Meclis'e gönderdi.

SAADET VE HÜDA PAR

Bir önceki seçimde yüzde 1,34 alan Saadet Partisi ve yüzde 0,31 oy alan Hüda - Par milletvekili çıkartamamıştı. Saadet, CHP listelerinde yer alarak 10, Hüda Par ise Cumhur İttifakı bünyesine katılarak 3 vekilini meclise gönderdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi ise ilk kez 2023'te seçime girdi. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti yüzde 2,85 or oranıyla 5 vekil çıkarttı.