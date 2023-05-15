Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

Seçim 2023
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Yurt dışı oy sayımında son durum
Yurt dışı oy sayımında son durum
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
Piyasaların seçim sonuçlarına tepkisi ne oldu?
Piyasaların seçim sonuçlarına tepkisi ne oldu?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları...
Ankara'da seçim sonuçları...
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 11:04, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 11:45
Yazdır
Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1,71 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.

Yüzde 2,25 oy alan Zafer Partisi ve yüzde 0,93 oy alan Memleket Partisi listelerinden hiçbir aday Meclis'e giremedi.

Ak Parti

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,37 oy oranıyla 168 sandalye kazandı.

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.06, sandalye sayısı ise 51 oldu.

HDP

Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,78 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.

İYİ PARTİ

İyi Parti 2018'de yüz 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkarmıştı. İyi Parti'nin yüzde 9,84 oya karşılık 44 millyetvekilini Meclis'e gönderdi.

SAADET VE HÜDA PAR

Bir önceki seçimde yüzde 1,34 alan Saadet Partisi ve yüzde 0,31 oy alan Hüda - Par milletvekili çıkartamamıştı. Saadet, CHP listelerinde yer alarak 10, Hüda Par ise Cumhur İttifakı bünyesine katılarak 3 vekilini meclise gönderdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi ise ilk kez 2023'te seçime girdi. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti yüzde 2,85 or oranıyla 5 vekil çıkarttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber