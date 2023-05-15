Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçiren yaşlı adam vefat etti

Tedaviye alınan Başdağ, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. Başdağ, Türkmen Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek.

Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya gittiği Atatürk Ortaokulu bahçesindeki bankta otururken, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

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