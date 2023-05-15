Ekrem İmamoğlu görevinin başına döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul'a döndü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 13:04, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 13:07
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldiğini açıkladı.
İmamoğlu İstanbul'a döndü
İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.