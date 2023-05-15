Ekrem İmamoğlu görevinin başına döndü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldiğini açıkladı.

İmamoğlu İstanbul'a döndü

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.