HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Seçim 2023
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Yurt dışı oy sayımında son durum
Yurt dışı oy sayımında son durum
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, seçim sonuçlarını değerlendirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, milletin, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullandığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 13:41, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 14:01
Yazdır
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Arslan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarihi bir seçimi daha geride bıraktığını belirtti.

Seçime katılım oranının yüzde 87'yi aşarak rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu oran, toplumun demokrasi, sandık ve siyasete olan güvenini bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Milletimiz, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır. Seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş, seçim ikinci tura kalmış olsa da milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini ilan etmiştir."

- "Milletimiz, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir"

Cumhur İttifakı'nın, Milletvekili Genel Seçiminde önemli başarıya imza atarak Meclis çoğunluğunu sağladığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar yönetimde yaşadığımız istikrarsızlıklar ve beraberinde getirdiği siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler milletimizin hafızasından silinmemiştir. Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için Parlamentoyu kendi iradesine göre şekillendirmiş, teröre, küresel güçlerin kuklalarına, ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara fırsat vermemiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermemiştir. İnanıyoruz ki yeni yüzyıl güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber