Haber alınamayan vekil imamın cesedi boş arazide bulundu

Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker'den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.