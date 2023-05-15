CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır

Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten güvenoyu alamadığını gösterdiğini öne süren Öztrak, sandıkların tamamına yakınının sayıldığını, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandığın henüz sayılmadığını, bunların da sonucu değiştirmeyeceğini belirtti.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir." diye konuştu.

- "Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek"

CHP Sözcüsü Öztrak, sabaha kadar sandıkları bekleyen, ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerinin, okul bilişim sorumlularının, müşahitlerin, avukatların ve tüm gönüllülerin çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Dün akşam sabaha kadar gösterilen büyük fedakarlığın 28 Mayıs'ta da gösterileceğinden ve milletin tek bir oyunun bile heba olmamasının sağlanacağından emin olduklarını dile getiren Öztrak, "Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak." diye konuştu.