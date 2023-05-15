Seçim 2023
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Yurt dışı oy sayımında son durum
Yurt dışı oy sayımında son durum
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclise giren ünlü isimler

Seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili dağılımı belli oldu. Meclise giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 14:42, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 14:42
Yazdır
Meclise giren ünlü isimler

14 Mayıs seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili dağılımı belli oldu. AK Parti listelerinden seçime giren HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan seçilerek yeniden meclisteki yerini aldı. AK Parti İstanbul 3. Bölge adayı Müzisyen Yücel Arzen, AK Parti Manisa adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili adayı Seda Sarıbaş mecliste olacak.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti'den, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den aday gösterilmişti. Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara, Ayyüce Türkeş ise Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Ensarioğlu ailesinden 3 isim de seçime girdi. AK Parti Galip Ensarioğlu'nu, İYİ Parti ise Vejdin Ensarioğlu'nu Diyarbakır'dan aday göstermişti. Galip Ensarioğlu Meclis'e girerken, Vejdin Ensarioğlu seçilemedi. Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Eski futbolcu Ünal Karaman da Konya İYİ Parti'den meclisteki yerini aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber