Meclise giren ünlü isimler

14 Mayıs seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili dağılımı belli oldu. AK Parti listelerinden seçime giren HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan seçilerek yeniden meclisteki yerini aldı. AK Parti İstanbul 3. Bölge adayı Müzisyen Yücel Arzen, AK Parti Manisa adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili adayı Seda Sarıbaş mecliste olacak.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti'den, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den aday gösterilmişti. Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara, Ayyüce Türkeş ise Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Ensarioğlu ailesinden 3 isim de seçime girdi. AK Parti Galip Ensarioğlu'nu, İYİ Parti ise Vejdin Ensarioğlu'nu Diyarbakır'dan aday göstermişti. Galip Ensarioğlu Meclis'e girerken, Vejdin Ensarioğlu seçilemedi. Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Eski futbolcu Ünal Karaman da Konya İYİ Parti'den meclisteki yerini aldı.